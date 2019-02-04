Horoz 90da kurtardı

Hatayspor, 34’te Gökhan Karadeniz ile öne geçti. Denizlispor’da yeni transfer Kehinde beraberliği getirdi. Ligin iki flaş ekibinin mücadelesinde gülen çıkmadı.

Spor Toto 1. Lig'de sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan olan Hatayspor-Denizlispor maçında kazanan çıkmadı. Ligdeki son 5

maçını kazanarak Denizli karşısına çıkan ev sahibi Hatayspor, 34. dakikada tecrübeli futbolcusu Gökhan Karadeniz'in golüyle 1-0 öne geçti. Geçen hafta Adana Demir'e 5 atan Denizlispor, maç boyunca zorlandığı rakibine karşı 90. dakikada Kehinde'nin ceza sahasına girerken vurduğu harika kafa golüyle 1 puanı kurtardı.90+5'te Hatayspor'da Diallo direkt kırmızı kart gördü. Diallo, hafta içinde kupada yapılacak Galatasaray maçında olmayacak. Diğer yandan yeşil-siyahlılar, ligde 4 maç aradan sonra puan kaybetti.

Golü atan Kehinde'nin babası öldü

Denizlispor'da beraberlik golünü atan Lanre Kehinde maç sonu soyunma odasında fenalık geçirdi. Babasının hayatını kaybettiğini öğrenen 24 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları ve teknik heyet teselli etti. Kehinde, üzüntüden hastaneye kaldırıldı.

Kapanışta kritik mücadele

Spor Toto 1. Lig'de 20. haftanın kapanışında Altay, İstanbulspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da oynanacak maçı Ramazan Keleş yönetecek. 21'er puanla 12 ve 13'üncü basamakta yer alan iki takımın maçı düşme hattı adına kritik bir müsabaka olacak.