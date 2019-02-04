Elazığda ses yok

04 Şubat 2019, Pazartesi
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Elazığ'da ses yok
Giriş Tarihi: 03.02.2019
Ara transfer döneminde son 1 saatte 20 futbolcu getirerek dünya rekoru kıran Elazığspor, Giresunspor’u konuk etti. Zorlu maçta iki takımdan da gol sesi çıkmadı.
Spor Toto 1. Ligi'nde ara transfer döneminde transfer tahtasını açıp, son 1 saatte 20 futbolcuya imza atan Elazığspor, Giresunspor'u ağırladı. İki ekipte de yeni transferlerin birçoğu sahada yer aldı ve uyum problemi gözlendi. Giresun 29'da Aykut Demir ile gole yaklaştı. 39'da yine konuk ekipten Dauda kaleci Ahmet Sabri'yi geçemedi. 78'de Ahmet Burak ile pozisyon bulan Elazığ, gol çıkaramadı. Maç 0-0 bitti. İki takım da düşme potasından uzaklaşamadı.
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