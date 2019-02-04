04 Şubat 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Elazığ'da ses yok

Elazığda ses yok
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 03.02.2019

Ara transfer döneminde son 1 saatte 20 futbolcu getirerek dünya rekoru kıran , ’u konuk etti. Zorlu maçta iki takımdan da gol sesi çıkmadı.

Spor Toto 1. Ligi'nde ara transfer döneminde transfer tahtasını açıp, son 1 saatte 20 futbolcuya imza atan , 'u ağırladı. İki ekipte de yeni transferlerin birçoğu sahada yer aldı ve uyum problemi gözlendi. Giresun 29'da Aykut Demir ile gole yaklaştı. 39'da yine konuk ekipten Dauda kaleci Ahmet Sabri'yi geçemedi. 78'de Ahmet Burak ile pozisyon bulan Elazığ, gol çıkaramadı. Maç 0-0 bitti. İki takım da düşme potasından uzaklaşamadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Adana 3lük attı Adana 3'lük attı
Horoz 90da kurtardı Horoz 90'da kurtardı
Adana Demirsporda Yılmaz Vural dönemi sona erdi Adana Demirspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör