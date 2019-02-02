03 Şubat 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Adana Demirspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Adana Demirsporda Yılmaz Vural dönemi sona erdi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 03.02.2019

1'inci Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan 'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Yılmaz Vural ile de yollarını ayırdı.

Ligde bugün sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden 'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı play off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı. Vural bu sezon ikinci kez görev aldığı Adana Demirspor ile 10 maça çıktı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Eskişehirspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 3-2 Eskişehirspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 3-2
Adana Demirspor - Gazişehir Gaziantep FK maç sonucu: 3-2 Adana Demirspor - Gazişehir Gaziantep FK maç sonucu: 3-2
Ahmet Taşyürek: Kazandığımız için mutluyuz Ahmet Taşyürek: "Kazandığımız için mutluyuz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör