Adana 3lük attı

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Adanaspor, deplasmanda Afyon’u Kone (2) ve Ahmet’in golleriyle 3-0 yendi ve derin bir nefes aldı.

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralarda bulunan iki takımdan Afyonspor, Adanaspor'u ağırladı. Zorlu mücadelede gülen taraf konuk ekip

Adanaspor oldu. Kıran kırana geçen karşılaşmada baştan sona kadar üstün performans sergileyen turuncu-beyazlılar, ilk golünü 47. dakikada Ahmet Dereli ile buldu. Bu golde kaleci Soner Şahin topu koltuğunun altından kaçırarak büyük bir hata yaptı. 68'de sahneye çıkan Famoussa

Kone farkı 2'ye çıkardı. Malili yıldız, 84'te kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti ve takımı galibiyete taşıdı. Adanaspor bu galibiyetle puanını 25 yaparak derin bir nefes aldı.