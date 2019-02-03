TFF 1.Lig ve 2.Ligde günün özeti! (02.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



EFSANE GERİ DÖNDÜ

Eskişehirspor, transfer tahtasının açılmasının ardından çıktığı ilk maçta G.Birliği'ni 3-2 mağlup etti. 37'de Erdal'la öne geçen Es- Es, 38'de Stancu'ya engel olamayınca devre 1-1 sona erdi. 72 ve 76'da duble yapan Sissoko durumu 3-1'e getirdi. 84'te Barış farkı bire indirse de Eskişehir 3-2'lik galibiyetle, 20 puana yükseldi. Üst üste 3. yenilgisini alan G.Birliği ise 41 puanda kalarak zirvede ağır yara aldı.



SAMSUNSPOR'A SANCAK DARBESİ

Sancaktepe Belediyespor, şampiyonluk hesapları yapan Samsunspor'u konuk ettiği maçta Mehmet Tosun'un 34'te attığı tek golle kazandı. İstanbul ekibi, 35 puanla play-off iddiasını korudu.



ETİMESGUT 'ALAN'LA GÜLDÜ

Etimesgut Belediye, İbrahim Alan'ın iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada, Tarsus İdmanyurdu'nu 3-0 mağlup etti. Diğer sayısını Burak'ın kaydettiği ev sahibi, puanını 27'ye yükseltti.