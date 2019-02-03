03 Şubat 2019, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (02.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Ligde günün özeti! (02.02.19)
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 02.02.2019

1. ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

1. ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

EFSANE GERİ DÖNDÜ
, transfer tahtasının açılmasının ardından çıktığı ilk maçta G.Birliği'ni 3-2 mağlup etti. 37'de Erdal'la öne geçen Es- Es, 38'de Stancu'ya engel olamayınca devre 1-1 sona erdi. 72 ve 76'da duble yapan Sissoko durumu 3-1'e getirdi. 84'te Barış farkı bire indirse de Eskişehir 3-2'lik galibiyetle, 20 puana yükseldi. Üst üste 3. yenilgisini alan G.Birliği ise 41 puanda kalarak zirvede ağır yara aldı.

SAMSUNSPOR'A SANCAK DARBESİ
Sancaktepe Belediyespor, şampiyonluk hesapları yapan 'u konuk ettiği maçta Mehmet Tosun'un 34'te attığı tek golle kazandı. İstanbul ekibi, 35 puanla play-off iddiasını korudu.

ETİMESGUT 'ALAN'LA GÜLDÜ
Etimesgut Belediye, İbrahim Alan'ın iki golle yıldızlaştığı karşılaşmada, 'nu 3-0 mağlup etti. Diğer sayısını Burak'ın kaydettiği ev sahibi, puanını 27'ye yükseltti.

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