Osman Özköylü yönetimindeki Osmanlıspor tutulamıyor!
Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Giresunspor’u 2-0 yenen Osmanlıspor, üst üste 6. maçını kazandı. Başkent temsilcisi, Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Osmanlıspor, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Sinan Kurt ve Ayuk'un golleriyle rakibini 2-0 yenen Osmanlıspor, üst üste 6. maçından galibiyetle ayrıldı. Mor-sarılı ekip, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı.
Başkent ekibi, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü geldikten sonra oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik alarak 22 puan topladı.
Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor'u 1-0 yenen Osmanlıspor, ardından Bolu'da Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.
Osmanlıspor, daha sonra sırasıyla Ümraniyespor'u 1-0, Afjet Afyonspor'u 3-2, Altay'ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor'u 3-1, Giresunspor'u da 2-0 mağlup etti.
Özköylü ile yenilgi yüzü görmeyen mor-sarılılar, Giresunspor galibiyetiyle puanını 35'e yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselmeyi hedefleyen Osmanlıspor, maç fazlasıyla üçüncü sırada yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!