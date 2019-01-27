27 Ocak 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Adana Demir'i farklı geçen Denizlispor zirveye kuruldu!

Adana Demiri farklı geçen Denizlispor zirveye kuruldu!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

1.Lig’in yeni lideri Denizlispor oldu. Gazişehir’i tek golle geçen Yeşil-Siyahlılar, Gençlerbirliği’nin Altınordu’ya mağlup olduğu haftada ’u 5-1 yenip ilk kez zirveye kuruldu.

Denizli Atatürk Stadı'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde etkili bir futbol oynayan Denizlispor'da gol perdesini 22. dakikada penaltıdan açtı. 30'da Vedat'la tabelayı eşitlese de 45+1'de bu kez Recep sahneye çıktı. İkinci yarıda da fırtına gibi esen Ege ekibi, 63'te Mehmet Akyüz'le farkı 2'ye çıkardı, gol şov devam etti. Maçın yıldızlarından Recep 74'te kendisinin 2., takımının 4. golüne imza koydu. 84. dakikada Ziya'nın jeneriklik golü skoru belirledi. 11 maçtır bileği bükülmeyen, kritik galibiyetle 42 puana yükselen Denizlispor, Gençlerbirliği'nin mağlup olmasıyla rakibini sollayıp 2010-11 sezonunun ardından camiasına liderlik sevinci yaşattı.

Vural'ın koltuğu sallanıyor

İddialı kadrosuna rağmen zirve yarışından kopan Demirspor'un sorunu ise saha içinden çok kulübede bence. Birkaç oyuncu dışında fiziksel olarak çok kötüler. Kamp ertesinde bu kadar bariz eksiklik sıkıntı. Mehmet Akyüz resmen sırtına alıp gidiyor önüne geleni. Bu kadar harcamayla bu kadar kötü top oynanmaz. 'ın koltuğu ciddi şekilde sallanıyor.

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