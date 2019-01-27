27 Ocak 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Altınordu rehavete kapılmak istemiyor

Altınordu rehavete kapılmak istemiyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

1'inci Lig'de deplasmanda 2-0 mağlup ettiği 'ni liderlik koltuğundan indirerek namağlup serisini 13 haftaya çıkaran Altınordu rehavete kapılmak istemiyor.

Deplasmanda 2-0 mağlup ettiği 'ni liderlik koltuğundan indirerek namağlup serisini 13 haftaya çıkaran Altınordu rehavete kapılmak istemiyor.

Ligde son sırada yer alan 'la evlerinde oynayacakları karşılaşmada işi sıkı tutacaklarını ifade eden teknik direktör , "Sezonun ilk yarısında 'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştık. Bu bize önemli bir ders oldu. Rakibe saygı duyuyoruz. Ciddiyeti bozmadan hazırlanacağız. Son sırada yer almaları müsabakanın kolay geçeceği anlamına gelmiyor. Bu bilinçle hareket edeceğiz" diye konuştu.

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