Denizlisporda hasret bitti

Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor'u oynadığı etkili futbolla evinde 5-1 yenen Denizlispor, 7 yıl aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Gençlerbirliği'nin Altınordu'ya mağlup olduğu haftayı 3 puanla kapatan yeşil-siyahlılar 42 puana yükselip 2010-2011 sezonun ardından camiasına ilk kez zirve sevinci yaşattı. O sezon ligin ilk yarısını birinci sırada tamamlayan Ege ekibi ardından düşüşe geçip bir daha zirveyi göremedi. Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde son 11 müsabakada 9 galibiyet, 2 beraberlik alıp müthiş bir seriye imza atan Denizlispor, Süper Lig yolunda sağlam adımlar atmaya başladı.

Son yıllarda kümede kalma savaşı veren yeşil-siyahlıların bu yükselişi büyük coşkuyu da beraberinde getirdi. Denizlispor'a gönül verenler iç sahadaki karşılaşmalarda Atatürk Stadı'nı tıklım tıklım doldurmaya başladı. Adana Demirspor galibiyeti sonrası yönetim, futbolcular ve teknik ekip taraftarlarla sevinç yumağı oluşturdu. Kariyerinde 3 şampiyonluk yaşayıp 4. şampiyonluğa koşan Yücel İldiz, oluşturulan atmosferin kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Tribünlerin desteğini sonuna kadar arkalarında hissettiklerini belirten İldiz, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Ancak işimiz daha bitmedi" diye konuştu.

Kulübün mali yapısını düzeltmek için var gücüyle çalışan Başkan Ali Çetin ve yönetim kurulu da liderliğin keyfini doyasıya yaşadı. Yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla Denizlispor'a rahat nefes aldıran Ali Çetin, Adana Demirspor galibiyeti sonrası takıma övgüler yağdırdı. Kazandıkları 3 puanla şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştıklarını ifade eden Çetin, "Oyuncularımı ve teknik ekibimi kutluyorum. Taraftar ise harikaydı, hepsine teşekkür ederim. Bizleri desteklemeye devam etsinler. Süper Lig'e yükselmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" cümlelerini kurdu.