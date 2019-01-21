21 Ocak 2019, Pazartesi
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Silindir Hatay
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Lideri konuk eden bordo-beyazlılar; Mesut, Hamza ve Mirkan’ın golleriyle galibiyet serisini dört maça çıkarttı. G.Birliği’nin tek sayısını Nadir kaydetti
Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Hatay, lider Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 17'de Nadir Çiftçi ile öne geçti: 1-0. 30'da kazanılan serbest vuruşta topu ağlara gönderen Mesut, skorda dengeyi sağladı: 1-1. Devre eşitlikle geçilirken, 71'de sahneye çıkan Hamza, kale önünde topa kafayla dokundu ve Hatay'ı öne geçirdi: 2-1. 90+4'te Gençlerbirliği savanmasının hatasını affetmeyen Mirkan, skoru ilan eden golü buldu: 3-1. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Hatay, 32 puanla 3. sıraya yerleşti. İkinci yarıya yenilgiyle başlayan G.Birliği ise 41 puanda kaldı.
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