21 Ocak 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Paixao hayat verdi

Paixao hayat verdi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 20.01.2019

, nefes kesen mücadelede ’yi deplasmanda (2) ve ile devirdi. Ev sahibi ekibin golleri ve ’ten geldi.

Üst sıraları hedefleyen , 18. hafta mücadelesinde 'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. 49'da Ümraniye'de Appindangoye kırmızı kart görürken; 61'de , kafasıyla Altay'ı öne geçirdi: 1-0. 79'da sağ çaprazdan sert vuran , farkı ikiye çıkardı: 2-0. 87'de ile 2-1'i bulan Ümraniye, 90+2'de 'le durumu 2-2 yaptı. 90+5'te sahneye çıkan Paixao,hem duble yaptı hem de takımını ipten aldı: 3-2. Beş maç sonra kazanan Altay 20 puana yükselirken, Ümraniye 31 puanda kaldı
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