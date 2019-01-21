21 Ocak 2019, Pazartesi
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Paixao hayat verdi
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Altay, nefes kesen mücadelede Ümraniye’yi deplasmanda Paixao (2) ve Kappel ile devirdi. Ev sahibi ekibin golleri Dialiba ve Recep’ten geldi.
Üst sıraları hedefleyen Altay, 18. hafta mücadelesinde Ümraniye'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. 49'da Ümraniye'de Appindangoye kırmızı kart görürken; 61'de Paixao, kafasıyla Altay'ı öne geçirdi: 1-0. 79'da sağ çaprazdan sert vuran Kappel, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 87'de Dialiba ile 2-1'i bulan Ümraniye, 90+2'de Recep'le durumu 2-2 yaptı. 90+5'te sahneye çıkan Paixao,hem duble yaptı hem de takımını ipten aldı: 3-2. Beş maç sonra kazanan Altay 20 puana yükselirken, Ümraniye 31 puanda kaldı
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