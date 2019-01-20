20 Ocak 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Gol düellosunda kazanan Altay

Gol düellosunda kazanan Altay
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Spor Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Altay, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Ümraniyespor'un gollerini 87'nci dakikada Dialiba ile 90+2'nci dakikada kaydederken, Altay'ın golleri 61 ve 90+5'inci dakikalarda Paixao ve 79'uncu dakikada Kappel attı. Mücadelenin 48'inci dakikasında ise ev sahibi ekipten Appindangoye ile oyun dışında kaldı.

STAT: Ümraniye Belediyesi

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ömer Tevfik Özkoç, Utku Tunavelioğlu

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, , , Appindangoye, Dialiba, Serkan Göksu, , Leandrinho (Dk. 54 ), Madinda (Dk. 61 Recep Aydın), Emircan Altıntaş, (Dk. 83 Bahadır Taşdelen)

ALTAY: Emre Koyuncu, Yasin Palaz, , , , Tavares, , Kappel (Dk. 90 Atakan Çankaya), Tatos (Dk. 85 ), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 65 Putsila), Paixao

GOLLER: Dk. 87 Dialiba, Dk. 90+2 Recep Aydın (Ümraniyespor) - Dk. 61 ve 90+5 Paixao, Dk. 79 Kappel (Altay

KIRMIZI KART: Dk. 48 Appindangoye (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Atabey Çiçek, Tarık Tekdal, Timur Temeltaş (Ümraniyespor) Paixao, Putsila, İbrahim Öztürk (Altay)



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