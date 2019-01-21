21 Ocak 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Eskişehir’de sessizlik

Eskişehir’de sessizlik
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 Giriş Tarihi: 20.01.2019

Genç oyuncularla mücadele eden Es-Es, sahasında Giresun’la golsüz berabere kaldı.

1. Lig'de transfer yasağını kaldırmak için var gücüyle çalışan , sahasında Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. Es-Es'in taraftarının desteğini arkasına aldığı karşılaşma, orta alan mücadelesi şeklinde geçerken; 46'da Giresun'lu Hüsamettin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ekrem'i geçemedi. 60'ta Es- Es'in Fıratcan'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kalan sürede de gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. 17, Giresun ise 20 puana yükseldi.
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