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Eskişehir’de sessizlik
Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 Giriş Tarihi: 20.01.2019
Genç oyuncularla mücadele eden Es-Es, sahasında Giresun’la golsüz berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağını kaldırmak için var gücüyle çalışan Eskişehirspor, sahasında Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. Es-Es'in taraftarının desteğini arkasına aldığı karşılaşma, orta alan mücadelesi şeklinde geçerken; 46'da Giresun'lu Hüsamettin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ekrem'i geçemedi. 60'ta Es- Es'in Fıratcan'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kalan sürede de gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Eskişehir 17, Giresun ise 20 puana yükseldi.
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