19 Ocak 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Kurtarıcı Pote
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019
Karabük karşısında son anlara kadar golü bulmakta zorlanan Adana Demir Beninli forveti ile zafere uzandı. Mavi Şimşekler, puanını da 27’ye yükseltti
Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçında Adana Demirspor, Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. İki ekibin karşılıklı pozisyonları değerlendiremediği devre golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda rakip kalede baskı kuran Demir, aradığı golü 82'de Pote ile buldu. Orhan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Beninli golcü, plasesiyle galibiyeti getirdi. İkinci yarıya zaferle başlayan Mavi Şimşekler, 27 puana yükseldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!