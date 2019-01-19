19 Ocak 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Kurtarıcı Pote

Kurtarıcı Pote
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019

karşısında son anlara kadar golü bulmakta zorlanan Beninli forveti ile zafere uzandı. , puanını da 27’ye yükseltti

1. Lig'de 18. hafta maçında Demirspor, 'u 1-0 mağlup etti. İki ekibin karşılıklı pozisyonları değerlendiremediği devre golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda rakip kalede baskı kuran Demir, aradığı golü 82'de Pote ile buldu. Orhan'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Beninli golcü, plasesiyle galibiyeti getirdi. İkinci yarıya zaferle başlayan , 27 puana yükseldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Son Osmanlı galıp Son Osmanlı galıp
7. harika Mehmet 7. harika Mehmet
Poepon Yarenler’i bekliyor Poepon Yarenler’i bekliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör