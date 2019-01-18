7. harika Mehmet
Giresunspor, ara transferdeki 7. imzasını Denizlispor forması giyen orta saha Mehmet Taş’a (27) attırdı
Takımı Ümit Özat'a emanet eden Giresunspor'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. Yeşil-beyazlılar, Denizlispor'dan Mehmet Taş'a da imza attırdı. 27 yaşındaki ön libero ile yarım sezonluğuna anlaşma sağlandığı bildirildi. Daha önce Berkan Yıldırım, Cyriac, Tanase, Tevfik Altındağ, Mahmut Boz ve Fouginho'yu kadrosuna katan Çotanak, böylece 7. imzasını attırmış oldu. Daha önce Nazilli Belediye, Mersin İY, Adana Demir ve Gençlerbirliği formaları da giyen Mehmet, bu sezon Denizlispor'la ligde ve kupada 2'şer maçta görev yaptı. Öte yandan Aykut Demir'in affedildiğini belirten Giresunspor'un Başkanı Sacit Eren; Adama Ba, Sery ve İdazza'nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Giresun'un üç yabancıdan ibaret olmadığını kaydeden Eren, "Milli Takım'a uçarak gidip buraya geldiğinde 'ayağımda çizik var' diyenler konusunda tasarrufumuz oldu" dedi.
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