18 Ocak 2019, Cuma

TFF 1. LİG

7. harika Mehmet

7. harika Mehmet
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 Giriş Tarihi: 17.01.2019

Giresunspor, ara transferdeki 7. imzasını forması giyen orta saha ’a (27) attırdı

Takımı 'a emanet eden Giresunspor'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. Yeşil-beyazlılar, 'dan 'a da imza attırdı. 27 yaşındaki ön libero ile yarım sezonluğuna anlaşma sağlandığı bildirildi. Daha önce Berkan Yıldırım, Cyriac, Tanase, Tevfik Altındağ, Mahmut Boz ve Fouginho'yu kadrosuna katan Çotanak, böylece 7. imzasını attırmış oldu. Daha önce Nazilli Belediye, Mersin İY, ve formaları da giyen Mehmet, bu sezon Denizlispor'la ligde ve kupada 2'şer maçta görev yaptı. Öte yandan Aykut Demir'in affedildiğini belirten Giresunspor'un Başkanı Sacit Eren; Adama Ba, Sery ve İdazza'nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Giresun'un üç yabancıdan ibaret olmadığını kaydeden Eren, "'a uçarak gidip buraya geldiğinde 'ayağımda çizik var' diyenler konusunda tasarrufumuz oldu" dedi.

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