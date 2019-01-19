Son Osmanlı galıp

Osmanlı, eski orta sahası Galip Güzel’le prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli oyuncu, Adana Demir’den ayrıldıktan sonra imzayı atacak

Bugün Boluspor'u konuk edecek Osmanlıspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Başkent ekibi, Adana Demirspor forması giyen Galip Güzel'le prensipte anlaştı. 32 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesini feshetmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi. Bu sezon 16 karşılaşmada 3 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, 2013-2016 arasında Ankaraspor ile Osmanlıspor formalarını giydi. 73 maça çıkan Galip, 14 gol kaydetti. Başarılı orta saha, son iki sezonda oynadığı Sivas ve Ç. Rize ile 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı