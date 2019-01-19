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TFF 1. LİG

Son Osmanlı galıp

Son Osmanlı galıp
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019

Osmanlı, eski orta sahası ’le prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli oyuncu, ’den ayrıldıktan sonra imzayı atacak

Bugün Boluspor'u konuk edecek , transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Başkent ekibi, Demirspor forması giyen 'le prensipte anlaştı. 32 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesini feshetmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi. Bu sezon 16 karşılaşmada 3 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, 2013-2016 arasında Ankaraspor ile Osmanlıspor formalarını giydi. 73 maça çıkan Galip, 14 gol kaydetti. Başarılı orta saha, son iki sezonda oynadığı ve Ç. ile 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı

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