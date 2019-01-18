18 Ocak 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Poepon Yarenler’i bekliyor
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Gazişehir’in 31 yaşındaki Hollandalı golcüsü Rydell Poepon, eski takımı için gün sayıyor.
Boluspor, takıma geri dönme isteğini menajeri aracılığıyla ileten Gazişehir'in forveti Rydell Poepon'a yeşil ışık yaktı. Kırmızı- beyazlı ekibin Başkanı Necip Çarıkçı'nın, sezon başında ekonomik olarak anlaşma sağlanamadığı için Bolu'dan ayrılan 31 yaşındaki Hollandalı golcüyü transfer etmek için harekete geçtiği bildirildi. Gazişehir'de yerine oyuncu aranan Poepon ve kırmızı- beyazlı kurmayların kısa süre içerisinde bir araya gelmesi planlanıyor. Bonservis ödemek istemeyen Bolu'nun, transferde kolaylık sağlanmasını talep edeceği öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!