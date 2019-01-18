18 Ocak 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Poepon Yarenler’i bekliyor

Poepon Yarenler’i bekliyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 17.01.2019

’in 31 yaşındaki Hollandalı golcüsü , eski takımı için gün sayıyor.

, takıma geri dönme isteğini menajeri aracılığıyla ileten 'in forveti 'a yeşil ışık yaktı. Kırmızı- beyazlı ekibin Başkanı Necip Çarıkçı'nın, sezon başında ekonomik olarak anlaşma sağlanamadığı için Bolu'dan ayrılan 31 yaşındaki Hollandalı golcüyü etmek için harekete geçtiği bildirildi. Gazişehir'de yerine oyuncu aranan Poepon ve kırmızı- beyazlı kurmayların kısa süre içerisinde bir araya gelmesi planlanıyor. Bonservis ödemek istemeyen Bolu'nun, transferde kolaylık sağlanmasını talep edeceği öğrenildi.

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