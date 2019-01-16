Adana Demirsporda gündem Harbaoui

16 Ocak 2019, Çarşamba
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Adana Demirspor'da gündem Harbaoui
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Adana Demirspor, 34 yaşındaki forveti gündemine aldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor devre arası transferini de hareketli geçiriyor. Güney temsilcisi Tunus futbolunun yetiştirdiği önemli forvetlerden Hamdi Harbaoui'yi gündemine aldı. Kariyerini Zulte Waregem'de sürdüren tecrübeli golcüyle prensipte anlaşan Adana Demirspor, Belçika ekibiyle de önemli mesafe kat etti. 34 yaşındaki santrafor için Zulte Waregem ile son pürüzler giderildikten sonra resmi imzalar atılacak. Teknik direktör Yılmaz Vural da "Hamdi gelip direkt katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Bize çok çabuk alışacaktır" ifadelerini kullandı. Hamdi, Zulte'de 21 maçta 12 gol attı.
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