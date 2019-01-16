16 Ocak 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adana Demirspor'da gündem Harbaoui

Adana Demirsporda gündem Harbaoui
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 15.01.2019

, 34 yaşındaki forveti gündemine aldı.

1. Lig ekiplerinden devre arası transferini de hareketli geçiriyor. Güney temsilcisi Tunus futbolunun yetiştirdiği önemli forvetlerden Hamdi Harbaoui'yi gündemine aldı. Kariyerini 'de sürdüren tecrübeli golcüyle prensipte anlaşan Demirspor, ekibiyle de önemli mesafe kat etti. 34 yaşındaki santrafor için Zulte Waregem ile son pürüzler giderildikten sonra resmi imzalar atılacak. Teknik direktör da "Hamdi gelip direkt katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Bize çok çabuk alışacaktır" ifadelerini kullandı. Hamdi, Zulte'de 21 maçta 12 gol attı.
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