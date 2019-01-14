Chinedu Obasi savaşı

Boluspor ile Hayatspor Elfsborg'un sağ kanadı için rekabete girdi. 32 yaşındaki Nijeryalı yıldız, bir dönem Hoffenheim’daki performansıyla adından söz ettirmişti

Hücum hattına takviye yapmak isteyen iki Spor Toto 1. Lig ekibi, transferde karşı karşıya geldi. Kampa getirdiği Henri Bienvenu'dan vazgeçen Hatayspor ve eski yıldızı Rydell Poepon'u gündemine alan Boluspor, Nijeryalı Chinedu Obasi'nin transferi için yarışa başladı. İki kulübün 32 yaşındaki sağ kanatla temas kurduğu ve Obasi'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Son olarak geçtiğimiz yılın Ağustos ayında İsveç ekibi Elfsborg'la kısa süreli bir sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, 10 maçta 4 gol attığı takımdan ayrılmıştı . Almanya'da Hoffenheim formasıyla 102 maçta 27 gol ve 16 asistlik performansıyla dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, daha sonra Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. İsveç'te AIK, Çin'de Shenzen ve İngiltere'de Bolton formaları da giyen Obasi, kariyerinde 232 karşılaşmada 69 gol ve 39 asistlik performans ortaya koydu.