14 Ocak 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Chinedu Obasi savaşı

Chinedu Obasi savaşı
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 Giriş Tarihi: 13.01.2019

ile Hayatspor Elfsborg'un sağ kanadı için rekabete girdi. 32 yaşındaki Nijeryalı yıldız, bir dönem Hoffenheim’daki performansıyla adından söz ettirmişti

Hücum hattına takviye yapmak isteyen iki 1. Lig ekibi, transferde karşı karşıya geldi. Kampa getirdiği Henri Bienvenu'dan vazgeçen Hatayspor ve eski yıldızı Rydell Poepon'u gündemine alan , Nijeryalı Chinedu Obasi'nin transferi için yarışa başladı. İki kulübün 32 yaşındaki sağ kanatla temas kurduğu ve Obasi'nin 'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Son olarak geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ekibi Elfsborg'la kısa süreli bir sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, 10 maçta 4 gol attığı takımdan ayrılmıştı . 'da Hoffenheim formasıyla 102 maçta 27 gol ve 16 asistlik performansıyla dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, daha sonra Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. İsveç'te AIK, 'de Shenzen ve 'de Bolton formaları da giyen Obasi, kariyerinde 232 karşılaşmada 69 gol ve 39 asistlik performans ortaya koydu.

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