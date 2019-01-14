Adana Demirspordan transfer şov

Eskişehir’den ayrılan 24 yaşındaki stoperin tercihi, Mavi Şimşekler oldu. 3.5 yıllık imzayı atan genç savunmacı, takımının Antalya kampına katıldı

Adana Demirspor'da hareketli günlerin ardı arkası kesilmiyor. Ara transfer döneminin en hızlı ekibi olan mavi-lacivertliler, Eskişehirspor'la yollarını ayıran Semih Güler'i de kadrosuna kattı. Birçok kulübün peşinde olduğu 24 yaşındaki stoperi 3.5 yıllığına renklerine bağlayan Mavi Şimşekler, ara transferdeki 6'ıncı imzasını attırdı. Genç savunmacının, takımının Antalya'daki kampına katılarak hemen çalışmalara başladığı kaydedildi.



MOUCHE'DE SON TURLAR



Adana Demirspor daha önce Süleyman Koç, Jonathan Legear, Emre Uruç, Kaan Kanak ve Vedat Bora'yı kadrosuna katmıştı. Hücum oyuncusu arayışları kapsamında eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den vazgeçen Demir'in, eski Kayserispor'lu Pablo Mouche için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Arjantin ekibi San Lorenzo'yla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki sağ kanadın, düşünmek için süre istediği öğrenildi.