14 Ocak 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor'dan transfer şov

Adana Demirspordan transfer şov
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 13.01.2019

’den ayrılan 24 yaşındaki stoperin tercihi, oldu. 3.5 yıllık imzayı atan genç savunmacı, takımının kampına katıldı

'da hareketli günlerin ardı arkası kesilmiyor. Ara döneminin en hızlı ekibi olan mavi-lacivertliler, Eskişehirspor'la yollarını ayıran Semih Güler'i de kadrosuna kattı. Birçok kulübün peşinde olduğu 24 yaşındaki stoperi 3.5 yıllığına renklerine bağlayan , ara transferdeki 6'ıncı imzasını attırdı. Genç savunmacının, takımının 'daki kampına katılarak hemen çalışmalara başladığı kaydedildi.

MOUCHE'DE SON TURLAR

Adana Demirspor daha önce Süleyman Koç, Jonathan Legear, Emre Uruç, Kaan Kanak ve Vedat Bora'yı kadrosuna katmıştı. Hücum oyuncusu arayışları kapsamında eski Galatasaraylı 'den vazgeçen Demir'in, eski Kayserispor'lu için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Arjantin ekibi 'yla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki sağ kanadın, düşünmek için süre istediği öğrenildi.

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