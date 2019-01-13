13 Ocak 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Aynı seriyi yapacağız

Aynı seriyi yapacağız
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 Giriş Tarihi: 12.01.2019

G.Birliği’nin hocası Sözeri: Sezon başında ilk 8 maçımızı kazanmıştık yine aynı seriyi yakalayıp zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz

teknik direktörü , iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek sezonun ikinci yarısında da aynı tempolarını korumak istediklerini söyledi. İlk oynayacakları Hatay sınavına kadar bazı eksikleri tamamen gidereceklerini dile getiren Sözeri, "Sezon başında ilk 8 maçımızı kazanmıştık yine aynı seriyi yakalayıp puan farkını açmak istiyoruz. Sezonu zirvede bitireceğiz" dedi.

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