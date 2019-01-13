Aynı seriyi yapacağız

G.Birliği’nin hocası Sözeri: Sezon başında ilk 8 maçımızı kazanmıştık yine aynı seriyi yakalayıp zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz

Gençlerbirliği teknik direktörü Erkan Sözeri, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek sezonun ikinci yarısında da aynı tempolarını korumak istediklerini söyledi. İlk oynayacakları Hatay sınavına kadar bazı eksikleri tamamen gidereceklerini dile getiren Sözeri, "Sezon başında ilk 8 maçımızı kazanmıştık yine aynı seriyi yakalayıp puan farkını açmak istiyoruz. Sezonu zirvede bitireceğiz" dedi.