Denizli fırtınası sürecek

Horoz’un hocası İldiz, kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi

Sezon sonunda zirveyi hedefleyen Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, takımına sonuna kadar güvendiğini ifade etti. 'Kaldığımız yerden devam edeceğiz' diyerek iddiasını ortaya koyan deneyimli teknik adam, "Antalya'daki çalışmalarımız sorunsuz bitti. Herkes büyük bir özveriyle işini yaptı. Gerek yaptığımız transferlerle gerekse idmanlarımızla verimli bir kampı geride bıraktık. İkinci yarıya en iyi şekilde gireceğiz" dedi. İldiz söylerini şöyle sürdürdü: " Biz ilk yarıda oynadığımız futbolun üzerine koymaya gayret ettik. Seviyemizi de yükselttiğimize inanıyorum. Denizlispor olarak hedeflediğimiz yerdeyiz. Ligi istediğimiz konumda bitireceğiz."



GAZİŞEHİR, HOROZ'U GÖZÜNE KESTİRDİ



Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ikinci yarının ilk haftasınra oynayacakları Denizlispor maçına odaklandıklarını söyledi. Devre arası kampının iyi geçtiğini belirten tecrübeli hoca, "Denizli, maçında elbette ki tek hedefimiz galibiyet olacak. İnşallah muhteşem taraftarımızın desteğiyle 3 puanı alırız. Takımım da bunu başaracak güçtedir" dedi.