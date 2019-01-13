13 Ocak 2019, Pazar

TFF 1. LİG

Lig şimdi başlıyor

Lig şimdi başlıyor
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 12.01.2019

’nun hocası Eroğlu, “Sezonun ikinci yarısı daha zorlu geçecek Lig asıl şimdi başlıyor ve biz en az 35 puan daha almalıyız” diye konuştu

1. Lig ekibi 'da teknik direktör , 9 gün süren kampının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ligin ikinci yarısının çok zorlu geçeceğini ifade eden deneyimli teknik adam, "İlk yarıdaki 11 maçlık yenilmezlik serisi bizi ilk 6 yarışının içinde tuttu, ancak yetmez. İkinci yarıda daha zorlu maçlar yapacağız" dedi.

TEKLİFLER GELİYOR

"Lig asıl şimdi başlıyor ve biz kazandığımız 26 puanın üzerine en az 35 puan daha koymalıyız" ifadelerini kullanan Eroğlu, "Takımımızdaki herkesin hırs, motivasyon ve hedefe odaklanışının üst düzeyde olduğunu gözlemledik. İkinci yarıya tam istediğimiz motivasyonla giriyoruz" yorumu yaptı. Eroğlu, kadrodaki genç futbolculara sürpriz teklifler geldiği bilgisin de paylaştı.

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