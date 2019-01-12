12 Ocak 2019, Cumartesi
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Adanaspor’da Enguene sürprizi
Giriş Tarihi: 11.01.2019
Giresun'dan ayrılan Abdülkadir Kayalı'yla görüşmelerini sürdüren Adanaspor, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Eto'o'nun akademisinden yetişen ve Barcelona'nın genç takımlarında forma giyen 23 yaşındaki orta saha Lionel Enguene'nin, kulübe önerildiği ifade edildi. Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın raporu doğrultusunda hareket geçileceği öğrenildi. 2016'da Eto'o'nun Antalyaspor'a getirdiği Kamerunlu oyuncu, son olarak İspanya 2. Lig ekibi Lugo'da oynadı.
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