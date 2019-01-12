12 Ocak 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adanaspor’da Enguene sürprizi

Adanaspor’da Enguene sürprizi
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 11.01.2019

'dan ayrılan Abdülkadir Kayalı'yla görüşmelerini sürdüren , gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Eto'o'nun akademisinden yetişen ve 'nın genç takımlarında forma giyen 23 yaşındaki orta saha Lionel Enguene'nin, kulübe önerildiği ifade edildi. Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın raporu doğrultusunda hareket geçileceği öğrenildi. 2016'da Eto'o'nun 'a getirdiği Kamerunlu oyuncu, son olarak 2. Lig ekibi Lugo'da oynadı.
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