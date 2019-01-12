12 Ocak 2019, Cumartesi
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BOLU'DA ŞOV YAPMIŞTI
Boluspor Başkan Necip Çarıkçı'nın, sezon başında takımdan ayrılan Poepon'un takıma dönmesi konusunda kesin kararını vermediği ifade edilirken, Gazişehir'in ise hücumdaki alternatif bolluğu nedeniyle transfere onay verebileceği öğrenildi. Hollanda'da Rotterdam, De Graafschap, NAC Breda, Willem gibi takımlarda oynayan tecrübeli forvet, 2016 yılında geldiği Bolu'da 71 maçta 36 golle dikkat çekmişti. Poepon, bu sezon ise 15 karşılaşmada 4 kez ağları sarstı.
Poepon bombası
Giriş Tarihi: 11.01.2019
Sezon başında gittiği Gazişehir’de mutsuz olan 31 yaşındaki forvet, Yarenler’e yeşil ışık yaktı. Başkan Çarıkçı’nın kararına göre harekete geçileceği bildirildi.
Hücum bölgesine yapacağı takviye için arayışlarını sürdüren Boluspor'da, fırsat transferi gündeme geldi. Yarenler'in eski golcüsü Rydell Poepon'un, takıma geri dönmek istediği iddia edildi. Sezon başında kırmızı-beyazlı ekiple mali konularda anlaşma sağlayamayınca, cazip bir teklif sunan Gazişehir Gaziantep'in yolunu tutan 31 yaşındaki Hollandalı forvetin, mutsuz olduğu Gaziantep ekibinden ayrılmayı düşündüğü belirtildi.
BOLU'DA ŞOV YAPMIŞTI
Boluspor Başkan Necip Çarıkçı'nın, sezon başında takımdan ayrılan Poepon'un takıma dönmesi konusunda kesin kararını vermediği ifade edilirken, Gazişehir'in ise hücumdaki alternatif bolluğu nedeniyle transfere onay verebileceği öğrenildi. Hollanda'da Rotterdam, De Graafschap, NAC Breda, Willem gibi takımlarda oynayan tecrübeli forvet, 2016 yılında geldiği Bolu'da 71 maçta 36 golle dikkat çekmişti. Poepon, bu sezon ise 15 karşılaşmada 4 kez ağları sarstı.
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