Adana Demirspor, Süleyman Koçu transfer etti

10 Ocak 2019, Perşembe
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Adana Demirspor, Süleyman Koç'u transfer etti
Giriş Tarihi: 10.01.2019
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Süleyman Koç'u kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Süleyman Koç'un 2,5 yıldır Çaykur Rizespor'da forma giydiği ve 61 maça çıktığı belirtildi.
Atılan imzaların ardından Süleyman Koç'un Antalya kampına katılarak çalışmalara başladığı kaydedildi.
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