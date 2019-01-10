10 Ocak 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Adana Demirspor, Süleyman Koç'u transfer etti

Adana Demirspor, Süleyman Koçu transfer etti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 10.01.2019

1. Lig ekibi Demirspor, 'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu 'u kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki 'un 2,5 yıldır 'da forma giydiği ve 61 maça çıktığı belirtildi.

Atılan imzaların ardından Süleyman Koç'un kampına katılarak çalışmalara başladığı kaydedildi.

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