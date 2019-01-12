12 Ocak 2019, Cumartesi
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Pereira kapışması
Giriş Tarihi: 11.01.2019
Yeni Malatya’nın sağ kanadı için Adana Demir’in ardından Denizli’nin de devreye girdiği ifade edildi.
Denizlispor ve Adana Demirspor, transferde karşı karşıya geldi. Daha önce Adana Demir'in talip olduğu Yeni Malatya'nın sağ kanadı Michael Pereira için Horoz da devreye girdi. Altaylı Kappel'in takımda kalması üzerine alternatiflere yönelen yeşilsiyahlılar, 31 yaşındaki Fransız oyuncuyu gündemine aldı. 2020'ye kadar kontratı bulunan Pereira için kiralama teklifinin masada olduğu belirtilirken; sarı-kırmızılı ekibin gelen teklifleri değerlendirdiği bildirildi. 2016- 17'de Y. Malatya'ya transfer olan tecrübeli oyuncu, bu sezon 15 karşılaşmada skora katkı sağlamadı.
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