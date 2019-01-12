12 Ocak 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Pereira kapışması

Pereira kapışması
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 11.01.2019

Yeni ’nın sağ kanadı için ’in ardından Denizli’nin de devreye girdiği ifade edildi.

Denizlispor ve Demirspor, transferde karşı karşıya geldi. Daha önce 'in talip olduğu Yeni 'nın sağ kanadı Michael Pereira için Horoz da devreye girdi. Altaylı Kappel'in takımda kalması üzerine alternatiflere yönelen yeşilsiyahlılar, 31 yaşındaki Fransız oyuncuyu gündemine aldı. 2020'ye kadar kontratı bulunan Pereira için kiralama teklifinin masada olduğu belirtilirken; sarı-kırmızılı ekibin gelen teklifleri değerlendirdiği bildirildi. 2016- 17'de Y. Malatya'ya olan tecrübeli oyuncu, bu sezon 15 karşılaşmada skora katkı sağlamadı.
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