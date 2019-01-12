12 Ocak 2019, Cumartesi
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Güler Samsun’a
Giriş Tarihi: 11.01.2019
Eskişehirspor’la sözleşmesini fesheden 24 yaşındaki stoper Semih Güler, Karadeniz ekibinin listesinde ilk sıralarda yer alıyor.
Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Eskişehirspor'da, Semih Güler konusundaki gelişmeler devam ediyor. Adı birçok takımla anılan 24 yaşındaki stoper, geçtiğimiz gün alacaklarını gerekçe göstererek kırmızı-siyahlı ekiple sözleşmesini feshetti. Fakat Es-Es'le idmanlara çıkmaya devam eden takım kaptanının, ödemeler için yönetime zaman tanıdığı belirtildi. Semih ile Eskişehirspor cephesinde bu olaylar yaşanırken, genç oyuncunun Samsunspor'un gündemindeki yerini koruduğu bildirildi. Kırmızı- beyazlı ekibin Başkanı İsmail Uyanık'ın, görüşmeler için Semih'in Es-Es'le kesin olarak yollarını ayırmasını beklediği ifade edildi. Eskişehirspor taraftarlarının 'takımın abisi' olarak görerek sahiplendiği genç oyuncunun, takımda kalma ihtimalinin olduğu bildirildi. 24 yaşındaki savunmacı, bu sezon genç oyuncularla mücadele eden Es-Es'te 17 karşılaşmanın 16'sına kaptan olarak çıktı. Almanya'da yetişen genç savunmacı, daha önce Eyüpspor'da 54 karşılaşmaya çıktı ve 1 kez ağları sarsmayı başardı.
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