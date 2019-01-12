12 Ocak 2019, Cumartesi
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Giresunspor’da Aykut’a af çıktı
Giriş Tarihi: 11.01.2019
Giresunspor'da tecrübeli savunma oyuncusu Aykut Demir affedildi.
Yeşil-beyazlı ekibin başkanı Sacit Ali Eren, yaklaşık 1 ay önce eski yönetim kurulunun kararıyla kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki oyuncunun takımla çalışmalara başladığını belirtti. Öte yandan yeşil-beyazlılar, sezon başında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Makedonyalı orta saha oyuncusu Zeni Hüsmani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
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