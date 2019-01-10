Gençlerbirliğinde Balcı harekatı

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Gençlerbirliği'nde Balcı harekatı
Giriş Tarihi: 09.01.2019
Bogdan Stancu’ya bir türlü imza attıramayan Gençlerbirliği, 2. Lig ekibi Keçiörengücü’nde bu sezon 14 gol atan forvet Taha Balcı’yı listeye aldı
Spor Toto 1. Lig'de topladığı 41 puanla şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda olan G.Birliği, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takıma mutlaka bir golcü alacaklarını söyleyen teknik direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda eski santrfor Bogdan Stancu ile görüşülüyordu. Yapılan temaslarda oyuncunun da gelmek istediği belirtiliyordu fakat 1 haftadır süren görüşmeler nihayete eremedi. Bunun üzerine TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nde forma giyen Taha Balcı gündeme alındı. Bu sezon çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Taha Balcı için 500 bin liralık bir teklif yapılacağı konuşuluyor. Piyasa değeri 300 bin lira olan 30 yaşındaki golcünün için 1 milyon liradan aşağı bir rakama bırakılması beklenmiyor. Öte yandan G.Birliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Antalya'da yapılan kampta takımın çok iyi bir hava yakaladığını ve golcü transferi beklediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Nobre'nin (38) yaşına baktığınızda ikinci yarıyı tek başına kaldıramayacağı açık. Bu bölgeye takviye yapacağız" yorumunu yaptı.
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