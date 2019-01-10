10 Ocak 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Gençlerbirliği'nde Balcı harekatı

Gençlerbirliğinde Balcı harekatı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 09.01.2019

’ya bir türlü imza attıramayan , 2. ekibi ’nde bu sezon 14 gol atan forvet ’yı listeye aldı

1. 'de topladığı 41 puanla şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda olan G.Birliği, çalışmalarını sürdürüyor. Takıma mutlaka bir golcü alacaklarını söyleyen 'nin raporu doğrultusunda eski santrfor ile görüşülüyordu. Yapılan temaslarda oyuncunun da gelmek istediği belirtiliyordu fakat 1 haftadır süren görüşmeler nihayete eremedi. Bunun üzerine 2. Lig ekibi 'nde forma giyen gündeme alındı. Bu sezon çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Taha Balcı için 500 bin liralık bir teklif yapılacağı konuşuluyor. Piyasa değeri 300 bin lira olan 30 yaşındaki golcünün için 1 milyon liradan aşağı bir rakama bırakılması beklenmiyor. Öte yandan G.Birliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 'da yapılan kampta takımın çok iyi bir hava yakaladığını ve golcü transferi beklediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Nobre'nin (38) yaşına baktığınızda ikinci yarıyı tek başına kaldıramayacağı açık. Bu bölgeye takviye yapacağız" yorumunu yaptı.
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