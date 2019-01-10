10 Ocak 2019, Perşembe
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Altınordu 18.2 milyon kazandı
Giriş Tarihi: 09.01.2019
Alican Özfesli'yi Başakşehir'e 6.3 milyon liraya satan Altınordu son 2.5 sezonda beş önemli satış yaptı.
Cengiz Ünder'den bonuslarla 5.2 milyon euro alan Altınordu, Berke Özer ve Barış Alıcı'dan 4 milyon euro kazandı. İzmir ekibi Çağlar Söyüncü'nün satışından 8 milyon euro kapmıştı. Altınordu 5 futbolcudan 18.2 milyon euro'yu kasasına koydu.
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