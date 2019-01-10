10 Ocak 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Altınordu 18.2 milyon kazandı

Altınordu 18.2 milyon kazandı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 09.01.2019

Alican Özfesli'yi 'e 6.3 milyon liraya satan Altınordu son 2.5 sezonda beş önemli satış yaptı.

'den bonuslarla 5.2 milyon euro alan Altınordu, Berke Özer ve Barış Alıcı'dan 4 milyon euro kazandı. ekibi Çağlar Söyüncü'nün satışından 8 milyon euro kapmıştı. Altınordu 5 futbolcudan 18.2 milyon euro'yu kasasına koydu.
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