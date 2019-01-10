Renan & Tanase Giresunsporda

10 Ocak 2019, Perşembe
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OCAK AYINDA 5. İMZA
Giresunspor'da dün akşam saatlerinde bir başka bomba daha patlattı. Son olarak Adanaspor'da forma giyen Renan Fouginho 1.5 yıllığına Çotanaklar'a katıldı. 29 yaşındaki Brezilyalı defansif orta saha çok mutlu olduğunu ifade etti. Giresunspor devre arasında Mahmut Boz, Tevfik Altındağ, Berkan Yıldırım, Tanase ve Renan ile 5. transferini gerçekleştirdi. Öte yandan Başkan Sacit Ali Eren, Ümit Özat'ın makul bir fiyata geldiğini bildirdi.
Renan & Tanase Giresunspor'da
Giriş Tarihi: 09.01.2019
Ümit Özat ile yeni bir sayfa açan Giresunspor, Cristian Tanase ve Renan Foguinho’ya imza attırdı. Yeşil-beyazlılar, iki isimle de 1.5 yıllığına anlaştı
Hüseyin Kalpar ile yolları ayırıp, teknik direktörlük koltuğuna Ümit Özat'ı getiren Giresunspor, transferde şaha kalktı. Çotanaklar ilk olarak Rumen orta saha oyuncusu Crisitan Tanase'yi renklerine bağladı. Son olarak sezon başında Eskişehirspor ile anlaşan Tanase, kırmızı- siyahlıların transfer tahtasını açamaması nedeniyle ilk devrede forma giyememişti. Türkiye'de daha önce Sivasspor ve Karabükspor formalarını terleten 30 yaşındaki futbolcu, takımı başarıya ulaştırmak için elinden geleni yapacağını söyledi.
OCAK AYINDA 5. İMZA
Giresunspor'da dün akşam saatlerinde bir başka bomba daha patlattı. Son olarak Adanaspor'da forma giyen Renan Fouginho 1.5 yıllığına Çotanaklar'a katıldı. 29 yaşındaki Brezilyalı defansif orta saha çok mutlu olduğunu ifade etti. Giresunspor devre arasında Mahmut Boz, Tevfik Altındağ, Berkan Yıldırım, Tanase ve Renan ile 5. transferini gerçekleştirdi. Öte yandan Başkan Sacit Ali Eren, Ümit Özat'ın makul bir fiyata geldiğini bildirdi.
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