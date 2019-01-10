10 Ocak 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Renan & Tanase Giresunspor'da

Renan & Tanase Giresunsporda
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 09.01.2019

ile yeni bir sayfa açan Giresunspor, Cristian Tanase ve Renan Foguinho’ya imza attırdı. Yeşil-beyazlılar, iki isimle de 1.5 yıllığına anlaştı

ile yolları ayırıp, teknik direktörlük koltuğuna 'ı getiren Giresunspor, transferde şaha kalktı. Çotanaklar ilk olarak Rumen orta saha oyuncusu Crisitan Tanase'yi renklerine bağladı. Son olarak sezon başında ile anlaşan Tanase, kırmızı- siyahlıların tahtasını açamaması nedeniyle ilk devrede forma giyememişti. 'de daha önce ve formalarını terleten 30 yaşındaki futbolcu, takımı başarıya ulaştırmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

OCAK AYINDA 5. İMZA

Giresunspor'da dün akşam saatlerinde bir başka bomba daha patlattı. Son olarak 'da forma giyen Renan Fouginho 1.5 yıllığına Çotanaklar'a katıldı. 29 yaşındaki Brezilyalı defansif orta saha çok mutlu olduğunu ifade etti. Giresunspor devre arasında Mahmut Boz, Tevfik Altındağ, Berkan Yıldırım, Tanase ve Renan ile 5. transferini gerçekleştirdi. Öte yandan Başkan Sacit Ali Eren, Ümit Özat'ın makul bir fiyata geldiğini bildirdi.


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