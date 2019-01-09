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Tavares Altay’da
Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 Giriş Tarihi: 08.01.2019
Altay, Portekizli orta saha Helder Tavares’i kadrosuna kattı.
Portekiz Ligi'nde Tondela forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, İzmir ekibiyle anlaştığını sosyal medyadan duyurdu. Bu sezon 19 kez Tondela forması giyen Tavares, defansif bir orta saha oyuncusu
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