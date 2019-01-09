09 Ocak 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Tavares Altay’da

Tavares Altay’da
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 Giriş Tarihi: 08.01.2019

, Portekizli orta saha Helder ’i kadrosuna kattı.

Portekiz Ligi'nde forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, ekibiyle anlaştığını sosyal medyadan duyurdu. Bu sezon 19 kez Tondela forması giyen , defansif bir orta saha oyuncusu
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