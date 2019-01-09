09 Ocak 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Giresunspor Cristian Tanase'yi renklerine bağladı

Giresunspor Cristian Tanaseyi renklerine bağladı
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

1.Lig ekiplerinden Giresunspor'da çalışmaları sürüyor. İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren yeşil-beyazlı ekip transfer çalışmaları kapsamında görüştükleri ile her konuda anlaşarak renklerine bağladı.

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "'yi 1,5 yıllığına renklerimize bağladık anlaşma şimdiden her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi.

'de ve formalarını giyen ve sezon başında ile anlaşan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu çotanakların kampına katıldı.

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