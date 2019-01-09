09 Ocak 2019, Çarşamba
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Nobre kariyerinde oynadığı en iyi ismin Alex de Souza olduğunu söyledi.
Nobre: "Süper Lig’e geliyoruz"
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Gençlerbirliği’nin yıldız golcüsü Mert Nobre, “Büyük camiayız. Şampiyon olup yeniden Süper Lig’e çıkacağız” diye konuştu
1. Lig lideri G.Birliği'nde yıldız santrfor Mert Nobre çarpıcı konuştu. Brezilyalı golcü, "G.Birliği, Türkiye'nin büyük takımlarından birisi. İnşallah bu sezon şampiyon olup, yeniden Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu. Nobre, "F.Bahçe de Beşiktaş da iyi durumda değil. İnşallah Başakşehir şampiyon olur" dedi. 38'lik golcü, iyi hissettiğini ama sezon sonu futbolu bırakabileceğini de ifade etti.
Nobre kariyerinde oynadığı en iyi ismin Alex de Souza olduğunu söyledi.
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