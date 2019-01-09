09 Ocak 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Nobre: "Süper Lig’e geliyoruz"

Nobre: Süper Lig’e geliyoruz
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.01.2019

’nin yıldız golcüsü , “Büyük camiayız. Şampiyon olup yeniden ’e çıkacağız” diye konuştu

1. Lig lideri G.Birliği'nde yıldız santrfor çarpıcı konuştu. Brezilyalı golcü, "G.Birliği, 'nin büyük takımlarından birisi. İnşallah bu sezon şampiyon olup, yeniden 'e çıkacağız" diye konuştu. Nobre, "F.Bahçe de da iyi durumda değil. İnşallah şampiyon olur" dedi. 38'lik golcü, iyi hissettiğini ama sezon sonu futbolu bırakabileceğini de ifade etti.

Nobre kariyerinde oynadığı en iyi ismin Alex de Souza olduğunu söyledi.
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