09 Ocak 2019, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adana Demirspor transfere doymuyor!

Adana Demirspor transfere doymuyor!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.01.2019

Demir, Alanya’dan ve ’den ’u renklerine bağladı. Lacivert-maviler 5. transferini yaptı

SporToto 1. Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürmek için taarruzuna girişen Demirspor, iki transferi daha bitirdi. Devre arası transfer dönemine fırtına gibi giren lacivert-maviler, Jonathan Legear, Emre Uruç ve Vedat Bora'dan sonra ve ile de anlaşmaya vardı. Kaan Kanak transferiyle 1 haftadır uğraşan Çukurova ekibi sonunda 28 yaşındaki sol bekle imzayı attı.

LİGİ İYİ TANIYOR

İkinci transfer Süleyman Koç ise 'da bu sezon beklentileri karşılayamadı. Geçen sezon 1. Lig'de formasıyla 32 maça çıkıp, 8 gol ve 4 asistle şampiyonluğa katkı sağlayan Koç, bu sezon 17 maçta sadece 1 asist yapabildi. 29 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan 'un en az 1 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.
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