08 Ocak 2019, Salı

TFF 1. LİG

Mücahit de tamam

Mücahit de tamam
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 07.01.2019

, ’un 27 yaşındaki sol beki ’la prensip anlaşmasına vardı

hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren , ara transferdeki 4. takviyesini yapıyor. Kırmızı-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 'dan 'la anlaşma sağlandığı açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Oğuz Ceylan, Kuru ve Bjarnason'u kadrolarına kattıklarını ifade eden Altıparmak, "Mücahit Albayrak (27) transferini de tamamladık, 1-2 gün içerisinde imza atılacak" dedi. İki daha yapacaklarını belirten Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar da forvet ve kanat oyuncusu olacak. Ama artık transfer konusunda daha ince eleyip sık dokumalıyız. Çünkü o alanlar çok önemli."

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