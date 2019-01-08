Mücahit de tamam

Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor’un 27 yaşındaki sol beki Mücahit Albayrak’la prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gazişehir Gaziantep, ara transferdeki 4. takviyesini yapıyor. Kırmızı-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Ümraniyespor'dan Mücahit Albayrak'la anlaşma sağlandığı açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru ve Bjarnason'u kadrolarına kattıklarını ifade eden Altıparmak, "Mücahit Albayrak (27) transferini de tamamladık, 1-2 gün içerisinde imza atılacak" dedi. İki transfer daha yapacaklarını belirten Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar da forvet ve kanat oyuncusu olacak. Ama artık transfer konusunda daha ince eleyip sık dokumalıyız. Çünkü o alanlar çok önemli."