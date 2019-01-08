08 Ocak 2019, Salı

TFF 1. LİG

Ümit Özat Giresunspor'da

Ümit Özat Giresunsporda
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 07.01.2019

’la yollarını ayıran Giresunspor, ’la 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Sürpriz bir kararla 'la yollarını ayıran Giresunspor, yeni teknik adamını kısa sürede buldu. Yeşil-beyazlılar, son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran 'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Çotanaklar, son günlerde söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 42 yaşındaki hocanın imzasını, "Biz artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyoruz" ifadeleriyle açıkladı. Özat'ın yardımcılıklarını Aydın Toscalı, Eren Aydın, Serkan Damla ve Güven Varol yapacak. Kaleci antrenörü ise Hasan Sönmez olacak. Teknik adamlık kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Özat; , , Bolu, , Mersin İdmanyurdu ve son olarak geçen sezon Gençlerbirliği'ni çalıştırdı

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