Ümit Özat Giresunsporda

Ümit Özat Giresunspor'da
Hüseyin Kalpar’la yollarını ayıran Giresunspor, Ümit Özat’la 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Sürpriz bir kararla Hüseyin Kalpar'la yollarını ayıran Giresunspor, yeni teknik adamını kısa sürede buldu. Yeşil-beyazlılar, son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Ümit Özat'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Çotanaklar, son günlerde söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 42 yaşındaki hocanın imzasını, "Biz artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyoruz" ifadeleriyle açıkladı. Özat'ın yardımcılıklarını Aydın Toscalı, Eren Aydın, Serkan Damla ve Güven Varol yapacak. Kaleci antrenörü ise Hasan Sönmez olacak. Teknik adamlık kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Özat; Manisa, Elazığ, Bolu, Samsun, Mersin İdmanyurdu ve son olarak geçen sezon Gençlerbirliği'ni çalıştırdı
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