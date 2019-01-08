Son gözde Pereira

31 yaşındaki oyuncunun kulübü Yeni Malatya ile temas kuran Mavi Şimşekler olumlu yanıt aldı. Michael Pereira’yla ise görüşmelerin devam ettiği öğrenildi

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, Yeni Malatya'dan Michael Pereira'yı gündemine aldı. Mavi-lacivertli ekibin, Fransız sağ kanadın kulübü ile temas kurduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin kiralama teklife olumlu yaklaştığı belirtilirken, 31 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin son aşamaya geldiği ifade edildi. 2016 yılında Yeni Malatya'ya transfer olan Pereira, 76 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



ANNAN İÇİN RAPOR BEKLENİYOR



Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, Mallorca ve Granada formalarıyla boy gösterdiği İspanya'da; 191 maçta 14 gol ve 20 asistle oynadı. Öte yandan orta alana oyuncu arayan Adana Demirspor'un, Antohny Annan'ı da listesine eklediği öğrenildi. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Ganalı ön liberonun menajerler aracılığıyla önerildiği ve teknik heyetin raporuna göre harekete geçileceği bildirildi. Gana Milli Takımı'nda 64 maça çıkan Annan, son olarak Helsinki forması giymişti