07 Ocak 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor'da teknik direktörlüğe Ümit Özat getirildi

Giresunsporda teknik direktörlüğe Ümit Özat getirildi
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktörlüğe getirildi.

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Özat ile görüştüklerini ve her konuda anlaştıklarını belirtti.

Kendisiyle bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını aktaran Eren, açıklamasında, "'umuza hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu, teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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