Jetler hız kesmiyor
Transferin hızlı ekibi Afjet Afyonspor, Denizlispor’la yollarını ayıran 27 yaşındaki stoper Cenk Güvenç’i renklerine bağladı
Büyük umutlarla girdiği sezonda devreyi düşme hattında kapatan Afjet Afyonspor, ara transferdeki şovunu sürdürüyor. Daha önce Emre Öztürk, Onurcan Güler, Uğur Akdemir, Metin Yüksel ve Gökhan Kardeş'le anlaşma sağlayan morbeyazlılar, Denizlispor'dan ayrılan Cenk Güvenç'i de kadrosuna kattı. 3.5 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen 27 yaşındaki stoper, alacaklarını gerekçe göstererek kulübüyle yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz senelerde ilk 11'in vazgeçilmezi olan Cenk, bu sezon formasını kaptırmış ve sadece 2 karşılaşmada görev yapmıştı. Almanya'da yetişen gurbetçi oyuncu; Gaziantep, Çaykur Rize ve Karşıyaka formaları da giydi.
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