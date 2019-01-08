08 Ocak 2019, Salı

TFF 1. LİG

Jetler hız kesmiyor

Jetler hız kesmiyor
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

hızlı ekibi , ’la yollarını ayıran 27 yaşındaki stoper ’i renklerine bağladı

Büyük umutlarla girdiği sezonda devreyi düşme hattında kapatan , ara transferdeki şovunu sürdürüyor. Daha önce Emre Öztürk, Onurcan Güler, , Metin Yüksel ve Gökhan Kardeş'le anlaşma sağlayan morbeyazlılar, 'dan ayrılan 'i de kadrosuna kattı. 3.5 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen 27 yaşındaki stoper, alacaklarını gerekçe göstererek kulübüyle yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz senelerde ilk 11'in vazgeçilmezi olan Cenk, bu sezon formasını kaptırmış ve sadece 2 karşılaşmada görev yapmıştı. Almanya'da yetişen gurbetçi oyuncu; , ve Karşıyaka formaları da giydi.

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