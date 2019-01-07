Ahmet İlhan Özek: “Keşke zamanında Rizespor’a gitmeseydim”

Gençlerbirliği’nin deneyimli futbolcusu Ahmet İlhan Özek, Antalya kampında konuştu. Bu sezon şampiyon olarak kupayı İlhan Cavcav’ın mezarına götürmek istediklerini söyleyen Ahmet İlhan, kariyerinde verdiği yanlış kararlardan birisi olarak da Rizespor’a gitmek olduğunu ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Takımın kampında futbolculardan Ahmet İlhan Özek, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Ligde ilk yarıyı iyi bitirdiklerini söyleyen Özek, "İkinci ile 5, üçüncü ile 10 puan fark var. Devre arası kampındayız. Bu farkı korumak istiyoruz. İkinci devrede de çalışmalarımızı ona göre sürdürüp, hemen bir an önce hak ettiğimiz yere Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" diye konuştu.



"BİZİM GÜZEL ORTAMIMIZ BAŞARIYI GETİRİYOR"

Sezona 10 maçlık seriyle başladıklarını söyleyerek sözlerini sürdüren Ahmet İlhan Özek, "Bu gurur verici bir şeydi, rekor kırdık. 1 beraberlik, 1 galibiyet ve üst üste 2 mağlubiyet aldık. İster istemez stres oluştu ve 'Acaba toparlayabilecek miyiz?' diye düşünmeye başladık. İki maç üst üste Balıkesir ve İstanbulspor deplasmanı vardı. Bu 2 maçta mağlup olduk, çok şükür başka mağlubiyetimiz yok. İkinci devre aynı maçları üst üste iç sahada oynayacağız ve bunun avantajını kullanarak açığı kapatacağız" dedi.

Takım olarak Teknik Direktör Erkan Sözeri'yi çok sevdiklerini ifade eden başarılı futbolcu, "Çok güzel bir ortamımız var. Bu sevgi de başarıyı getiriyor. Samimiyet, güzel iletişim ve sevgi, başarıyı getiriyor. Güzel ortamımızın bozulacağını düşünmüyorum, inşallah bu şekilde devam eder" şeklinde konuştu.



"KUPAYI RAHMETLİ BAŞKANIMIZIN MEZARINA GÖTÜRMEK İSTİYORUZ"

İlk kez 1. Lig'de mücadele ettiğini sözlerine ekleyen tecrübeli oyuncu, "9 yıldır Süper Lig'deydim. İlk kez bu ligdeyim. Bunun sebebi de Gençlerbirliği gibi büyük bir takımda olduğum için bu ligde oynamayı kabul ettim. Buraya gelirken de söylemiştim. 100 yıllık çınarız. 3 büyüklerin dışında gelinebilecek 2-3 takımdan birisidir Gençlerbirliği. Talihsiz bir şekilde geçen sene küme düştüm. Rahmetli başkanımızın adının verildiği İlhan Cavcav Sezonu'nda küme düşmek hiç yakışmamıştı bize. Bu durum bizi daha çok etkiledi. İnşallah bu sene şampiyon olarak kupayı rahmetli başkanımızın mezarına götüreceğiz" dedi. Gençlerbirliği taraftarının çok kültürlü olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, "Taraftarımız gerçekten çok kültürlü. Geçenlerde bir fotoğraf gördüm, çok hoşuma gitti, Tribünde kitap okuyan taraftar olur mu? İşte Gençlerbirliği taraftarı böyle bir taraftar. Onları seviyoruz. Az sayıda olsalar da çok büyük destek verdiklerini biliyoruz. İnşallah bu sayı artar ve ikinci yarıda içerideki maçlarımızda sahaya yansıtırlar" açıklamasını yaptı.



"BAŞARI OLUNCA ORTAM DA GÜZEL OLUYOR"

Yönetimin sezon başında takımın iskeletini koruduğunu söyleyen Ahmet İlhan, "Nobre gibi, Selçuk Şahin gibi, Bekir Yılmaz ve Hakan Arıkan gibi çok karakterli, kaliteli ve düzgün insanlar geldi. Süper Lig patentli ve tecrübeli isimler geldi. Güzel bir kadromuz var. İnsanlar güzel, takımın içi çok güzel. Uzun yıllardır oynuyorum, bu kadar rahat ve huzurlu bir ortam daha önce yaşamamıştım. Herkes birbirini sevdiği için başarı geliyor. Başarı da olunca ortam çok güzel oluyor" diye konuştu.



"RİZESPOR'A GİTMEK HATAYDI"

Kariyerinde yaşadığı hayal kırıklıklarıyla ilgili de konuşan İlhan, "Geçmişte bir hayal kırıklığım var. Milli Takım'a gittiğim dönemlerde çok güzel sezonlar geçiriyordum. Ayağımın kırılması nedeniyle düşüş yaşadım. İsmim büyük takımlarla anılırken, bir hocama söz verdiğim için Çaykur Rizespor'a gitmiştim. Keşke gitmeseydim dediğim bir durumdur. Aslında her şey bir tecrübedir, biz de bunu yaşayacakmışız. Biraz duygusal bir insanım. Söz verdiğim için gitmiştim ama keşke gitmeseydim. Ama bu durumun kulüple ilgisi yok. Orada çok güzel günlerim geçti, çok güzel dostluklarım oldu, o kulübü de çok seviyorum. Ama o sezon oraya gitmemeliydim diye düşünüyorum" dedi. Son olarak Süper Lig'de oynayan bir oyuncunun 1. Lig'e nasıl başladığı sorusunu yanıtlayan Ahmet İlhan, "İlk kez bu ligde oynayacaktım ve sezon başında 'Acaba' diye düşünmüştüm. Ancak üst üste galibiyetler gelince, bu takımı hak ettiği yere çıkaracağız dedik. Burada gerçekten çok mutluyum. Kulübü de arkadaşlarımı da çok seviyorum. İnşallah şampiyonluk gelir ve Süper Lig'de devam ederiz" diyerek sözlerini tamamladı.