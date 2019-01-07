07 Ocak 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor'da Hüseyin Kalpar ile yollar ayrıldı

Giresunsporda Hüseyin Kalpar ile yollar ayrıldı
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

1'inci Lig ekiplerinden 'da   ile yollar ayrıldı.

1'inci Lig ekiplerinden , sezon sonuna kadar anlaştığı ile yolların ayrılmasına karar verildi. Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan kulüp başkanı Sacit Ali Eren, "Arkadaşlar hocamızla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" dedi.

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