07 Ocak 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bienvenu Hatayspor’la anlaşamadı

Bienvenu Hatayspor’la anlaşamadı
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

1. Lig'de mücadele eden Hatayspor’un etmek üzere davet ettiği ile anlaşamadı.

Hatayspor, 2011 yılında 'de forma giyen ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'nın formasını terleten 'yü, davet etti. Takımla beraber antrenmanlara katılan ve son olarak 'la oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna giren Bienvenu'yle finansal konuda anlaşma sağlanamadığı açıklandı.

Hatayspor'da yapılan açıklamada, " kampına davet ettiğimiz Henri Bienvenu ile finansal konularda anlaşamadığımız için transferi gerçekleşmemiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

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