05 Ocak 2019, Cumartesi

TFF 1. LİG

Tiago’nun dönüşü

Tiago’nun dönüşü
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.01.2019

Demir, Özbekistan’da yılın oyuncusu seçilen eski on numarası Tiago’yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor

Hareketli günler yaşayan Demirspor, bir transferi daha bitirme aşamasına getirdi. Son olarak sağ bek Emre Uruç (24) ve Belçikalı sağ kanat Legear'a (31) imza attıran mavi-lacivertli yönetimin, eski oyuncusu Tiago Bezerra ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Altay, Karşıyaka ve Adana gibi takımlarda oynayan 31 yaşındaki Brezilyalı on numara, 2016 ve 2018'de oynardığı 'de 32 maçta 7 gol ve 2 asistle oynadı. Son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımında forma giyen tecrübeli isim, 34 karşılaşmada attığı 21 golle yılın oyuncusu seçildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Kehinde tamam Kehinde tamam
Adana Demirsporda transfer Adana Demirspor'da transfer
Bienvenu ile prensip anlaşması tamam Bienvenu ile prensip anlaşması tamam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör