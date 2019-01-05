Tiago’nun dönüşü

Adana Demir, Özbekistan’da yılın oyuncusu seçilen eski on numarası Tiago’yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor

Hareketli günler yaşayan Adana Demirspor, bir transferi daha bitirme aşamasına getirdi. Son olarak sağ bek Emre Uruç (24) ve Belçikalı sağ kanat Legear'a (31) imza attıran mavi-lacivertli yönetimin, eski oyuncusu Tiago Bezerra ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Altay, Karşıyaka ve Adana gibi takımlarda oynayan 31 yaşındaki Brezilyalı on numara, 2016 ve 2018'de oynardığı Adana Demir'de 32 maçta 7 gol ve 2 asistle oynadı. Son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımında forma giyen tecrübeli isim, 34 karşılaşmada attığı 21 golle yılın oyuncusu seçildi.