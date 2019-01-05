Denizlispor, nijeryalı golcüyle prensipte anlaştı
Gazişehir’in de istediği 24 yaşındaki santrforla anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar, eski kanat oyuncusu Kappel için de harekete geçti
Süper Lig yolunda ilerleyen Denizlispor, kadrosuna önemli bir takviye yapıyor. Yeşil-siyahlıların, uzun süredir peşinde koştuğu Kehinde ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Nijeryalı golcü için Gazişehir Gaziantep ile yarışa giren Horoz'un, son görüşmelerin ardından transferi resmiyete dökeceği bildirildi. Kehinde'de imzaya hazırlanan Denizli, eski oyuncusu Leandro Kappel için de harekete geçiyor
KAPPEL SICAK BAKIYOR
Yeşil-siyahlı ekibe 2016'da Panetolikos'tan gelen ve iki sezonda 60 maça çıkan Kappel, sezon başında Altay'ın yolunu tutmuştu. Siyah-beyazlı ekibin, ilk yarıda hayal kırıklığı yaratan Hollandalı sağ kanat oyuncusunun ayrılığına izin verdiği ve Kappel'in de Denizli'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi. 29 yaşındaki oyuncu ligini ilk yarısında 15 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans göstermişti.
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