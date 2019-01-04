Adana Demirsporda transfer

04 Ocak 2019, Cuma
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Adana Demirspor'da transfer
Giriş Tarihi: 04.01.2019
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Vedat Bora'yı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertliler, son olarak Atiker Konyaspor forması giyen 23 yaşındaki Vedat Bora ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Vedat Bora, Akdeniz ekibinin Antalya kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.
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