04 Ocak 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Adana Demirspor'da transfer

Adana Demirsporda transfer
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.01.2019

1. Lig ekibi Demirspor, orta saha oyuncusu 'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertliler, son olarak forması giyen 23 yaşındaki ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Vedat Bora, ekibinin kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.

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