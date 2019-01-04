04 Ocak 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Hatayspor, eski Fenerbahçeli Bienvenu ile prensipte anlaştı

Bienvenu ile prensip anlaşması tamam
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 04.01.2019

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, 'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formalarını giyen Kamerunlu golcü Henri Bienvenu ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Hatayspor'un 'ye davet ettiği Bienvenu, ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren bordo-beyazlı ekibin kampına katıldı. Takımın kamp yaptığı otele gelen Bienvenu'nun, sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara dahil olacağı, teknik heyetin yeterli görmesi halinde, sağlık kontrollerinde de problem olmaması durumunda transferin gerçekleşebileceği bildirildi.

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