04 Ocak 2019, Cuma
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Hatayspor, eski Fenerbahçeli Bienvenu ile prensipte anlaştı
Giriş Tarihi: 04.01.2019
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formalarını giyen Kamerunlu golcü Henri Bienvenu ile prensipte anlaştığını duyurdu.
Hatayspor'un Türkiye'ye davet ettiği Bienvenu, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren bordo-beyazlı ekibin kampına katıldı. Takımın kamp yaptığı otele gelen Bienvenu'nun, sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara dahil olacağı, teknik heyetin yeterli görmesi halinde, sağlık kontrollerinde de problem olmaması durumunda transferin gerçekleşebileceği bildirildi.
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