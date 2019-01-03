03 Ocak 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Yılmaz Vural: Sonuna kadar varız

Yılmaz Vural: Sonuna kadar varız
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

Adana Demir'in hocası Yılmaz Vurak "Gelen de giden de çok olacak" Bu da kulübün şampiyonluk yarışını bırakmadığını gösterir. Sonuna kadar varız ” dedi

1. Lig ekibi 'un tecrübeli hocası , A Spor'dan Hakan Gündoğar'a açıklamalar yaptı. Yağışlı havanın saha çalışmaları zorladığını aktaran Vural, "Günde 3 idman yapacağız. Giden gelen çok olacak. Bu süreçte oyuncuların birbirine uyumu çok önemli" diye konuştu. Vural, lig yarışı hakkında, "Bu takım işi bırakmadı. Sonuna kadar asılacak. Tabii ki niyetimiz direkt çıkmak. Sinerji yakaladık. Başkan sürekli işin içinde her gün haberleşiyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI BİZİM CANIMIZ

'a minnettar olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "Sayın Cumhurbaşkanı bizim canımız. Futbol camiasının
her türlü derdine koşuyor. Sıkıştığımız zaman topu ona atıyoruz, bize yardım ediyor. (Ekonomi ve altyapı sorunuyla ilgili) 'Bu işi düzeltmek istiyoruz' derse, sorunların nasıl ortadan kalktığını görürüz" diye konuştu

STATLAR MÜTHİŞ

YILMAZ Vural, "Dünyanın en güzel statlarını yaptık ancak altyapı çalışmıyor. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu borç batağında. Üretmediğimiz sürece ilerleyemeyiz" yorumunu yaptı.

ŞEREFLE YÖNETİRİM

"Türk futbolunun başına geçer misiniz?" sorusunu yanıtlayan Vural, "Şerefle yaparım. Bu ülkeye ömrümü veririm, bu sorunları düzeltirim. 'de benden daha iyi anlayanı yok" diye konuştu.

UYKUM KAÇIYOR

Yılmaz Vural, Adana Demirspor'dan bu sezon beklentinin çok büyük olduğunu bildiğini söylerken, "Düşünürken uykum kaçıyor. Allah'ın izniyle başarılı olacağız. Bu taraftar hak ediyor" dedi.

BAŞAKŞEHİR BAŞARILI

Yılmaz Vural, 2018'in en başarılı kulübünün olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "'yla gezdik. Altyapı, tesisleşme ve planlamada Avrupa'da bile sayılı kulüp vardır" diyerek övgülerde bulundu.

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