Uğur Arslan Gazişehir’de

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, “Uğur Arslan Kuru ile anlaştık. 6 oyuncuyla yollar ayrılacak. 2 isim geliyor” diye konuştu

Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Giresunspor ile yollarını ayıran defans oyuncusu Uğur Arslan Kuru'yla prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Tecrübeli teknik adam, takımın şampiyonluk hedefine katkı sağlayacak isimleri ara transfer döneminde kadrolarına katmak istediklerini söyledi. Görüşülen iki oyuncunun daha olduğunu ve transferlerinin de büyük oranda gerçekleştiğini aktaran Altıparmak, "6 oyuncu gidecek. Bunlar Sami Can Keskin, Ali Aytemur, Bahadır Çiloğlu, Mahmut Bilir, Muhammed Enes Durmuş ve Femi Balogun" ifadesini kullandı